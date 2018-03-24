Президент Петр Порошенко в ближайшее время будет инициировать изменения в Конституцию, которые закрепляли бы стремление Украины к членству в НАТО. Об этом он заявил на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины СБУ, передает

"Членство в Альянсе - это наша стратегическая цель. И в ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства - членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом Альянсе".

Как сообщал 16 марта Президент заявил, что дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне основного закона закрепит украинское стремление в НАТО и ЕС.

Напомним, 10 марта Украина получила от НАТО статус страны-аспиранта.

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