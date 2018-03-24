После очередного шестилетнего срока правления президента Российской Федерации Владимира Путина, на территории РФ могут выбирать нескольких президентов.

Такое мнение высказал руководитель Центра исследований России, прежний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата в «Главреде», информирует svodka.net.

«То, что делает сегодня Путин для России, по моему мнению, приведет в очень короткой перспективе к ее окончательному упадку и развалу», — подчеркнул Огрызко.

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