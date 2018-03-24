Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что проконтролирует соблюдение конституционных прав внефракционного нардепа Надежды Савченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог Фото: ЕРА "Во время задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего законодательства. Данный факт сегодня подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко. В то же время следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата. Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", – заявила Денисова.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Нардеп объявила голодовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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