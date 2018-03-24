В 2017 году по статье "госизмена" вынесены приговоры 13 "предателям", СБУ предотвратила 17 террористических актов и восьми диверсиям, а также запретила въезд для более 100 "специфических граждан"

"Чем меньше выстрелов в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины", - заявил на торжествах в Киевской области по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, Информ пресс-служба президента.

Он отметил, что в 2017 году по статье "госизмена" вынесены приговоры 13 "предателям", СБУ предотвратила 17 террористических актов и восьми диверсиям, а также запретила въезд для более 100 "специфических граждан".

"Речь идет о духовных потомков Геббельса, которые участвуют в информационной войне против Украины, представляя из себя журналистов, блоггеров, экспертов. Судами вынесено 36 обвинительных приговоров владельцам и администраторам сообществ и страниц ВКонтакте, Одноклассниках и даже Фейсбуке за совершение преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины. Это - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти ", - заявил Порошенко.

Напомним, что Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежды Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.