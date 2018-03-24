Легендарная российская певица Алла Пугачева, недавно поразившая своим болезненным видом, страдает диабетом второго типа.

«Слабость, одышка, трудности при ходьбе, помутнение в глазах жжение в груди и головные боли — все это знакомо артистке не понаслышке. Но артистка вовремя не обратила внимания на эти симптомы в результате имеет диабет второго типа, информирует svodka.net.

Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, больные страдают от нарушений работы почек, болей в суставах», — пишет издание «Дни.ру».

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