Президент Украины Петр Порошенко заявил, что СБУ разоблачила "гнездо" российских спецслужб в Киеве, готовивших теракты в украинской столице. Порошенко: Агрессор пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины Фото: Петро Порошенко / Facebook "Закон про реинтеграцию Донбасса устанавливает специальный порядок... по отражению и сдерживанию российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на приоритетной составляющей работы СБУ, – контрразведке, усилив ее не только на линии столкновения, но и по всей территории Украины", – рассказал президент.Он отметил, что с уменьшением противостояния на Донбассе враг активизировался в тылу у украинской армии."Агрессор пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины. А сердце, это наша древняя столица, – Киев. За последние два месяца СБУ провела две масштабные операции, которые заслуживают попадания в учебники для будущих сотрудников спецслужб. Вначале была задокументирована связь лагеря протестующих под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в России, которая сидит под колпаком ФСБ", – заявил Порошенко.Он также поблагодарил главу СБУ за разоблачение "вражеского гнезда, готовящего масштабные теракты" в рамках теории "управляемого хаоса".По мнению президента, спецслужба меняется в лучшую сторону и становится более эффективной."СБУ уже не только учится, но и учит сама, как противостоять гибридным угрозам, подрывной работе российских спецслужб", – подчеркнул Порошенко.В декабре 2017 года прокуратура заподозрила главу "Руху нових сил" Михаила Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого не называется, а также человеком из окружения Саакашвили Севериона Дангадзе.Политик заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады. Савченко утверждает, что придумывала сюрреалистические сценарии убийства высшего руководства Украины, чтобы сделать политическую провокацию.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Шевченковский районный суд Киева решил взять под стражу Савченко без права на залог до 20 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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