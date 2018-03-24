МСЗ РФ подчеркнули, что принятые поправки Сейма противоречат целому ряду международно-правовых актов

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке, - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что "массовые протесты и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты (...) игнорируются".

"Такие одиозные шаги, осуществляемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не" на благо ", и даже более того," по просьбе самих учащихся и их родителей ", на практике не имеют ничего общего с интересами нацменьшинств, проживающих в стране , а наоборот - является продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения ", - говорится в заявлении.

"В очередной раз под предлогом" интеграции "и" укрепление позиции государственного языка "отвергнуты законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики", - заявили российские дипломаты.

В МСЗ РФ подчеркнули, что принятые поправки Сейма противоречат целому ряду международно-правовых актов.

"Официальная Рига должен осознавать, что своими недружественными шагами продолжает усложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - заявили в российском министерстве.

Напомним, парламентская комиссия Сейма Латвии решила отклонить петицию о сохранении в Латвии двуязычной образования, под которой подписались 10 000 человек.