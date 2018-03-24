Была до войны в Донецке четырехзвездочная гостиница «Европа». Открылся отель за несколько лет до конфликта, когда казалось, что Донецк будет только развиваться и богатеть. Но в 2014 году враги Донбасса решили провести референдум и объявить «республику» и после этого город погрузился во тьму. А отель «Европа» был захвачен «защитниками Донбасса» и закрылся.

Долгое время никаких сведений о нем не было. А сегодня сторонник ДНР Александр Болотин выложил свежее фото гостиницы. Оказывается ее разграбили, и теперь она стоит пустая и заброшенная.

Выкрутили даже софиты из козырька

До войны они светили, но теперь все это в прошлом. Даже отжимать этот бизнес нет смысла, ведь те донецкие отели, что остались работать, сегодня стоят пустые.

В комментариях к фото Болотин пишет, что гостиницу размародерили жители Смолянки, а не ДНРовцы. Может это и так, я не знаю. Но если бы не боевики со своей антинародной республикой, то никто гостиницу бы не тронул. Работала бы сегодня спокойно, как раньше. Упадок и мародерство — следствие захвата власти группировкой ДНР.

Пост комментируют разочаровавшиеся сторонники ДНР, которые уже изрядно хлебнули «русского мира». В 2018 году они пишут то же самое, что я писал в 2014-м. Только меня тогда за такие комментарии проклинали и обзывали фашистом.

Спустя четыре года к людям пришло понимание, что с самого начала что-то пошло не так, еще когда разграбили офис Таруты.

А вот майдановцев они зря вспоминают. В дни революционных событий в Киеве не был разграблен ни один магазин. Ничего похожего на эпическое в столице не было.

К сожалению, прозрение к людям пришло слишком поздно. Прошлого уже не вернуть. Но не поздно почитать эти грустные комментарии жителям других украинских регионов, которые все еще верят, что сепаратизмом и погромами можно что-то улучшить в своей жизни. Пусть этот горький опыт послужит уроком другим.

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