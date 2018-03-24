



Відома телеведуча Леся Нікітюк ким лише не була у своїй кар'єрній дорозі: зірка спробувала себе у ролі радіоведучої буквально днями, провівши ефір у бікіні, ставала моделлю та фотомоделлю, позуючи для чоловічого глянцю, а днями похвалилася - стала ювеліром!



"Пам'ятайте я розповідала історію про камінь Танзанії який я привезла з Занзібару?! Я довго шукала дизайн... але потім придумала його сама", - ділиться зірка.



"Зустрічайте... перстень «ОК» - найпозитивніша ювелірна колекція! Чорна рука говорить, що ніколи не потрібно здаватися, йти тільки вперед! І все у тебе в житті буде «ОК», жінко!", - розповідає Леся.



Як виявилося, матеріали, з яких виготовлено перстень - недешеві: родій, танзаніт, білий діамант і кілька чорних діамантів.



Колечкооооооо!! Моя прелееесть



культура шоубиз и культура «ок» рука днями перстень придумала Теги: фішки