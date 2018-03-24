|Кох: Луценко и Ко почему-то считали, что если Савченко ненавидит российских воров и убийц, то обязана любить украинских
|24.03.2018 15:31
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1874307499269633&id=100000712037223
23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Нардеп объявила голодовку.
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