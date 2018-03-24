Трассу "Киев-Харьков" близко Борисполя Киевской области перекрыли из-за сообщения о заложенной взрывчатке. На месте работают взрывотехники, передает со ссылкой на .

"Около 10:00 поступило сообщение о закладке взрывчатки в районе 50-го км трассы "Киев-Харьков" в Бориспольском районе. На всякий случай движение на участке приостановлено. На место выехали и работают взрывотехники", - сообщает "УНН" начальник отдела коммуникации ГУ в Киевской области Николай Жукович.

У четвер, 22 березня, на станції метро Житомирська працівники поліції метрополітену затримали чоловіка. Він прямував у центр міста. Увагу правоохоронців привернув рюкзак пасажира. Під час огляду в ньому виявили тротилову шашку вагою майже 100 г, 100 г пластиду, запали УЗРГМ і детонатори.

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