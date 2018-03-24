1. Самый интересный, пожалуй, сюжет дня — это ответ Европейского Союза на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Премьер-министр Тереза Мэй целый день убеждала своих (пока еще) партнеров по ЕС в необходимости дать как можно более жесткий ответ Москве на это преступление. И знаете, определенного успеха она добилась! Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что уже в понедельник ряд стран ЕС откликнутся на призыв Лондона и устроят России несколько незабываемых дней.

2. Первым шагом в этом направлении стал отзыв из Москвы посла Европейского Союза Маркуса Эдерера, который представлял в российской столице это объединение в целом. Мотивация такая: ЕС согласен, что Москва несет ответственность за отравление Скрипаля, а правдоподобные альтернативные версии произошедшего отсутствуют. В общем, все логично. Кремль и правда уже запутался в показаниях: то «не знаем никакого Новичка», то «знаем, но это было давно», то «было давно, но его украли шведы». Не оправдания, а «муть, чушь и компот», как говорил Дмитрий Медведев.

3. По данным газеты The Guardian, как минимум 10 входящих в ЕС государств также отправят домой российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Причем число государств, которые присоединятся к британской инициативе будет только расти в ближайшие недели. Пять государств, собирающихся выслать российских дипломатов-шпионов, уже известны: Франция, Польша и прибалтийские страны. Ситуация, кстати, складывается довольно забавно. Россия несколько последних лет активно делала все возможное, чтобы расшатать единство Европейского Союза. Более того, в некоторых аспектах ей это удалось. Но попытка отравить Скрипаля произвела мощнейший обратный эффект: ЕС сплотился, и даже разногласия Брюсселя и Лондона насчет Брексита отошли на второй план. Все теперь будут дружно бороться с Россией. Я уж не знаю, кто там в Москве отдал приказ отравить Скрипаля, но одно могу сказать точно: вместо мозга у этого человека опилки.

4. Российские власти, судя по всему, начинают осознавать, что в вырытую для Скрипаля яму сейчас со свистом летит вся их внешняя политика. Провал просто чудовищный. Именно следовательно заявления российских дипломатов звучат одновременно агрессивно и жалостливо. После заявлений ЕС о полной поддержке Великобритании посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что «такие разговоры неприемлемы». По его словам, Москва готова сотрудничать с международным сообществом в деле раскрытия покушения на экс-шпиона, но выступает «против ультиматумов и бездоказательной клеветы». Проще говоря, Россия требует от ЕС уважения, сотрудничества и деликатного к себе отношения. Я Нечаеву могу ответить: с подозреваемыми в попытке провести двойное убийство обычно не ведут светских бесед. Кроме того, не припомню случая, чтобы в нормальных странах к расследованию преступления привлекали главных подозреваемых. Наверное, только в РФ убийцы оппозиционеров из спецслужб занимаются расследованием своих же преступлений. С заранее известным результатом.

5. Одна для Москвы в Европе отрада сейчас — Австрия. Там у власти стоит крайне правое правительство, с симпатией относящееся к Владимиру Путину. Местный канцлер Себастиан Курц объявил, что Вена поддерживает Лондон, солидарна с ним, но российских шпионов выгонять пока не будет. Думаю, у этого решения есть как минимум три объяснения. Во-первых, симпатия к Путину (см. выше), во-вторых, нейтральный статус Австрии (в НАТО она не входит), в-третьих, надежда Вены на скорое снятие с РФ санкций, причиняющих много неудобств австрийскому бизнесу. В общем, все это понятно, но Курцу стоит напомнить, что замирение агрессора — дело крайне бесперспективное.

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6. Старик Рекс Тиллерсон, уволенный с поста госсекретаря США Дональдом Трампом, сегодня дал прощальный ужин в Вашингтоне. В числе прочего он сказал, что этот город «может быть очень подлым» и посоветовал своим уже бывшим коллегам из Госдепа в подлостях не участвовать. Наверное, для Тиллерсона отставка стала даже облегчением. Во всяком случае, он войдет в историю Госдепартамента как единственный его глава, назвавший своего начальника — действующего президента — «конченым дебилом». С таким отношением к руководству работа, бесспорно, большой радости ему не доставляла.

7. Тем временем во внешнеполитической команде Трампа произошла важная замена. Вместо адмирала Герберта Макмастера пост советника по национальной безопасности занял Джон Болтон. Этот человек с пасторальной внешностью считается отмороженным «ястребом» даже между самых ястребиных ястребов Вашингтона. Болтон — представитель неоконсервативной школы внешнеполитической мысли. Ее главная идея — бомби все, что только можно. Что нельзя — тоже бомби, только предлог придумай. В команде Джорджа Буша-младшего Болтон занимался сочинением басен об иракском химическом оружии, а потом отстаивал их «правдивость» в ООН, где был послом США в те времена. Напомню, что директором ЦРУ недавно стала сторонница массового применения пыток Джина Хаспел, а главой Госдепа (вместо Тиллерсона) — Майк Помпео — человек жестокий, готовый к применению силы, но не слишком догадливый. Учитывая, что во главе Пентагона сейчас находится человек с прозвищем «Бешеный пес», можно сказать, что у Трампа собралась внешнеполитическая «команда мечты». Я практически не сомневаюсь, что очень скоро они начнут парочку войн. Скучно не будет! (Единственное мое пожелание было бы — обойтись без применения термоядерного оружия).

8. Ну и последнее на сегодня. Сегодня выяснилось, что 15-сантиметровая мумия инопланетянина Аты из чилийской пустыни Атакама имеет вполне земное происхождение. Напомню, что эта мумия выглядит существом совершенно не из нашего мира, у нее странная форма черепа и меньшее (чем у человека) число ребер. Однако генетический анализ дал такой результат: это останки недоношенной девочки, страдавшей серьезным генетическим расстройством. Наверное, так и есть. Но я что-то все равно сомневаюсь. Слишком уж странное это существо.

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