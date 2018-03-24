Сегодня в Одессе в результате смертельного ДТП погибли два человека. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"Авария произошла на ул. Д.Донского. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, врезался в бетонную опору, в результате чего автомобиль перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли двое мужчин-пассажиров в возрасте до 30 лет. Водитель Toyota доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Харькове грузовик столкнулся сразу с пятью автомобилями.

Также сообщал, что в центре Харькова вспыхнул пожар в туристическом автобусе.

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