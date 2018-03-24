Высылка российских дипломатов не окажет ожидаемого влияния на агрессивное поведение Кремля, а потому следует задуматься о более эффективных средствах, например об остановке проекта Nord Stream-2.

Об этом заявил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Микхельсон, сообщает портал национального телерадиовещания ERR, информирует svodka.net.

«Вопрос не в том, сколько дипломатов та или иная европейская страна вышлет обратно в Россию. На самом деле это не оказывает существенного влияния на внешнюю политику России. Почему бы Европейскому Союзу не договориться о том, чтобы строительство второй ветки газопровода Nord Stream было бы на время приостановлено или вовсе прекращено», — сказал Михкельсон.

По его словам, на европейском уровне эта и другие меры существенно изменили бы внешнеполитическое поведение России в отношении Европы и Запада. «Или если мы говорим о Лондоне, то он является важным финансовым источником для российских государственных нефтегазовых компаний. Установление ограничений в этой сфере также произвело бы на Россию гораздо большее влияние, чем просто высылка из одной или другой страны дипломатов», — развивает мысль глава парламентского комитета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира