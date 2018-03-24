|Пэрис Хилтон приедет с избранником во Львов на открытие отеля
|24.03.2018 15:52
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Американская модель и певица Пэрис Хилтон прилетит вместе со своим женихом во Львов на открытие реконструированного "Гранд Отеля". Об этом заявил хозяин "Гранд Отеля" Григорий Козловский, пишет Zaхid.
Известно, что у жениха светской львицы есть украинские корни.
"Так, Пэрис Хилтон будет на открытии - об этом уже окончательно договорились. Дело в том, что именно в конце марта Пэрис со своим женихом запланировали посетить Украину. Они приезжают за два дня до открытия, потому что хотят посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа", - сказал Козловский.
По словам владельца, отель готов уже практически месяц, однако его официальное открытие решили сделать именно во время поездки Пэрис в Украину.
Открытие отеля запланировано на 31 марта.
Как сообщал svodka.net, дочь владельца империи отелей Хилтон и американская фотомодель Пэрис Хилтон объявила на своей Instagram-странице о помолвке с бойфрендом - актером Крисом Зилкой.
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