Американская модель и певица Пэрис Хилтон прилетит вместе со своим женихом во Львов на открытие реконструированного "Гранд Отеля". Об этом заявил хозяин "Гранд Отеля" Григорий Козловский, пишет Zaхid .

Известно, что у жениха светской львицы есть украинские корни.

"Так, Пэрис Хилтон будет на открытии - об этом уже окончательно договорились. Дело в том, что именно в конце марта Пэрис со своим женихом запланировали посетить Украину. Они приезжают за два дня до открытия, потому что хотят посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа", - сказал Козловский.

По словам владельца, отель готов уже практически месяц, однако его официальное открытие решили сделать именно во время поездки Пэрис в Украину.

Открытие отеля запланировано на 31 марта.

Как сообщал svodka.net, дочь владельца империи отелей Хилтон и американская фотомодель Пэрис Хилтон объявила на своей Instagram-странице о помолвке с бойфрендом - актером Крисом Зилкой.

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