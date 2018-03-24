|150 кг янтаря пытался перевезти украинец через границу с Польшей
|24.03.2018 15:57
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Мужчина спрятал камни в двойной потолка и самодельном люке над водительским сиденьемВчера, 23 марта, на пункте пропуска "Смильница" во Львовской области пограничники обнаружили крупную партию незаконно добытого янтаря.
Фото:facebook.com/DPSUkraine
"Погранично-таможенная смотровая группа обнаружила скрытые камни в двойной потолка и самодельном люке над сиденьем водителя", - сообщает Государственная пограничная служба.
В автомобиле нашли 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, только около 150 кг камней разных оттенков и размеров.
Фото: facebook.com/DPSUkraine
За рулем микроавтобуса Мерседес был житель Львовской области. Стоимость изъятых камней устанавливают эксперты.
Напомним, в Ровенской области с начала работы оперативного штаба зарегистрировано 1600 фактов незаконной добычи янтаря-сырца.
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