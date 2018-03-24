"Я дал слово, и я его сдержал". Грудинин сбрил усы. Видео
24.03.2018 16:11
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы.
Соответствующее видео опубликовал Грудинин не согласен с
официальными итогами выборов Скриншот: Максим Шевченко / YouTube 6
февраля журналист Юрий Дудь в своей программе предложил Грудинину
пари: если кандидат от КПРФ наберет больше 15% на выборах, то
журналист побреется наголо, если меньше 15% –
Грудинин сбреет усы. "Договорились", – ответил
Грудинин, и они ударили по рукам.Президентские выборы в
РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии
Крыма. По итогам подсчета 100% бюллетеней, победу на выборах
президента РФ одержал нынешний глава государства Владимир Путин,
которого поддержало 76,69% избирателей. На втором
месте Грудинин – 11,77% голосов, на
третьем – Владимир Жириновский с 5,65%. Ксению Собчак
поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%.
Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1%
голосов.По данным РБК, результаты кандидата от КПРФ Грудинина на
выборах президента России в 2018 году оказались для КПРФ
худшими в истории президентских выборов.Грудинин заявил 18 марта,
что выборы не были честными.Сегодня появилась информация, что
он сбрил усы, но в пресс-службе политика ее опровергли.видео
Видео: Максим Шевченко / YouTube