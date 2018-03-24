Греческий остров Крит накрыла африканская пыль, в результате чего небо над ним стало оранжево-красного цвета, передает со ссылкой на и местные СМИ.

Отмечается, что видимость не превышает несколько сот метров, многие люди страдают из-за проблем с дыханием.

"Невероятное явление погоды наблюдается на Крите последние несколько часов. Африканская пыль покрыла остров, небо покраснело. Все напоминает пустыню, в порту Ираклиона и в Агиа Пелагия море "исчезло" с горизонта", - пишет cretalive.gr.

По данным издания, большинство людей остаются дома. Есть высокий риск для пациентов с респираторными проблемами.

Кроме того, пульмонологи выпустили предупреждение об опасности пыли для здоровья. В связи с этим жители острова выходят на улицу в масках или закрывая лицо платками, некоторые используют противогазы.

Известный греческий метеоролог Манолис Ленкас заявил, что причиной "марсианской" бури стало очень высокое давление: движение воздуха началось с побережья Северной Африки и с запада пришло на остров. Так, теплые воздушные массы принесли с собой пыль.

Уточняется, что приток новых масс воздуха уже прекратился, и ожидается улучшение ситуации.

Фото: соцсети















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