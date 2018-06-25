Мигранты, прибывающие в Европу, не должны сами выбирать, в какой стране они подают заявку на получение статуса беженца. Это должны определять общие правила, заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель по завершении неформального саммита 16 стран ЕС, передает .

“Нельзя оставлять в одиночестве те страны, в которые прибывают беженцы. Это означало бы, что они остаются один на один с проблемами, — сказала канцлер. — С другой стороны, контрабандисты и беженцы не должны сами выбирать, в какой из европейских стране будут обрабатываться их ходатайства. Какие у кого обязанности, должны определять мы”.

Согласно правилам, действовавшим до миграционного кризиса в Европе, регистрировать и размещать у себя беженцев должна была страна ЕС, куда иностранец прибыл ранее. Германия в свое время перестала применять данные правила к сирийцам, которые оказались в Венгрии, и позволила им пройти на свою территорию. Меркель называла это решение “гуманитарных императивом”, поскольку страны на внешних границах европейского сообщества не справлялись с наплывом иностранцев.

Канцлер ФРГ также отметила, что работа ведомства Евросоюза по контролю границ Frontex следует укрепить и расширить.

“Мы сходимся во мнении, что Frontex должен быть усилен, причем быстро, и, вероятно, следует расширить мандат (работы агентства — прим. Ред.)”, — отметила Меркель.

Как ранее сообщал , накануне расширения мандата для Frontex требовал Канцлер Австрии Курц и министр обороны Марио Кунасек. По мнению последнего, это необходимо для того, чтобы внешние границы ЕС могли защищать в том числе полицейские и военнослужащие.

Напомним, главы государств и правительств ЕС могут достичь договоренности об усилении контроля внешних границ Евросоюза ради сохранения Шенгена на саммите 28-29 июня.

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