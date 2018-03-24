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Госпогранслужба: Водитель спрятал 148 кг янтаря в полостях в потолке машины
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24.03.2018 16:19
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Житель Львовской области спрятал в крыше микроавтобуса 17
полиэтиленовых пакетов с янтарем, сообщили в Госпогранслужбе. Под
двойной крышей микроавтобуса житель Львовской области
спрятал около 150 кг янтаря Фото: Державна прикордонна служба
України / Facebook "Государственную границу житель Львовской
области пересекал на микроавтобусе Mercedes через пункт пропуска
«Смильниця». Общая обзорная группа обнаружила скрытые камни в
двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя", –
рассказали в пресс-службе ГПСУ.Всего в автомобиле нашли 17
полиэтиленовых пакетов, в которых было 148 кг янтаря.Камни и
автомобиль изъяли. Стоимость янтаря будет установлена после
проведения экспертизы.В Госпогранслужбе отметили, что с начала года
уже помешали перемещению через границу 185 кг необработанного
янтаря.
https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/983953185089763
В Волынской, Житомирской и Ровенской областях Украины налажена
незаконная добыча янтаря, которая, по данным экологов, наносит
безнадежный вред природе.Летом 2015 года президент Украины Петр
Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается
нелегально при покровительстве правоохранительных органов.По
информации народного депутата от Блока Петра Порошенко, члена
комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксаны Продан,
ежегодно из-за нелегальной добычи янтаря Украина теряет $100
млн.
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