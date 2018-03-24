|Армия Турции установила контроль над регионом Африн в Сирии
|24.03.2018 16:20
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Вооруженные силы Турции установили полный контроль над всеми поселениями в сирийском регионе Африн.
Об этом, как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на заявление турецкого Генштаба.
Также отмечается, что в рамках операции «Оливковая ветвь» вооруженные силы Турции ликвидировали 3733 боевика.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал после взятия Африна продолжить операцию «Оливковая ветвь» в оплоте курдского сопротивления — городе Манбидж. Эрдоган также критиковал Вашингтон, обвиняя его в «содействии террористам».
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