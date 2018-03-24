По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не обращался в ГПУ в связи с незаконным прослушиванием. Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием его рабочего кабинета Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr Он также сообщил, что Холодницкий не обращался в ГПУ по поводу незаконного прослушивания. "Нет, не обращался", – сказал Луценко.Других деталей глава ГПУ не сообщил. 22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием его рабочего кабинета.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора.О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали "Українські новини". По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя информацию о прослушивании кабинета Холодницкого, сказал, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает". Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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