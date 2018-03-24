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Луценко заявил, что прослушивание Холодницкого было санкционировано судом
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24.03.2018 16:27
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По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, глава
Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий
не обращался в ГПУ в связи с незаконным прослушиванием. Холодницкий
назвал провокацией ситуацию с прослушиванием его рабочего
кабинета Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine /
Flickr Он также сообщил, что Холодницкий не обращался в ГПУ по
поводу незаконного прослушивания. "Нет, не обращался", –
сказал Луценко.Других деталей глава ГПУ не сообщил. 22 марта
Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием его
рабочего кабинета.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на
источники в силовых органах сообщила, что Национальное
антикоррупционное бюро Украины несколько недель прослушивало
кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму
у стола прокурора.О прослушке в кабинете главы САП до
этого сообщали "Українські новини". По данным
агентства, Холодницкого принуждают подать в
отставку.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя
информацию о прослушивании кабинета Холодницкого, сказал, что
"журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман
просто отдыхает". Холодницкий возглавил новое
подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную
прокуратуру – 1 декабря 2015 года.
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