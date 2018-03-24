Слабость российской судостроительной, судоремонтной и машиностроительной базы привела к провалу программы строительства военно-морского флота РФ, информирует finanz.ru

Фактический ввод в строй новых кораблей основных боевых классов в рамках госпрограммы вооружений до 2020 года, равно как и их ремонт, не соответствуют заявленным планам, сообщается в журнале Центра анализа стратегий и технологий «Экспорт вооружений», информирует svodka.net.

После введения в 2014 году санкций крупные надводные корабли лишились двигателей, так как газотурбинные производились в Украине, а дизельные для ряда проектов — в Германии. В таких условиях нет оснований ожидать за остающиеся два года серьезного улучшения ситуации. При этом флот, наряду с ВВС (ныне — ВКС), был в числе финансовых приоритетов ГПВ-2020: на него планировалось выделить 5 трлн из общей суммы в 19 трлн рублей, и на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы.

Источник, близкий к руководству Минобороны, утверждает, что производство газотурбинных двигателей налажено на рыбинском «Сатурне», а проблема будет окончательно решена не ранее 2020 года. При этом, предполагается, что, часть дизельных двигателей заменяются на китайские, которые гораздо ниже качеством.

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