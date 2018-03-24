Региональные кланы Казахстана представляют реальную угрозу его территориальной целостности

Александр Халдей

Как известно, Казахстан держится на Назарбаеве. Однако Назарбаев стар. И когда он недавно заболел, немедленно всплыли на поверхность все загнанные в подполье застарелые конфликты. Так после смерти «Лидера нации» Чингиз-хана начала распадаться Золотая Орда. После ухода Назарбаева в Казахстане грозит наступить полная неопределённость и пустота.

Конфликт центральных и региональных элитных кланов

Политику Казахстана определяет временный консенсус трёх региональных кланов: Северного альянса, Южан и Адайцев. Названия условны. Поскольку балансирующий и консолидирующий центр после Назарбаева просядет, регионалы немедленно начнут борьбу за власть. Она в состоянии уничтожить непрочный баланс сил. Как везде в Азии и на Кавказе, земляческий принцип в формировании команды во власти в Казахстане имеет большое значение. И без Назарбаева Глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов не сможет удержать под контролем весь казахстанский правящий класс. Его раскол неизбежен. Значит, непременно силовое подавление центром региональных раскольников.

Конфликт исламского фактора и демократических институтов

Влияние ислама в Средней Азии сейчас связано с темой халифата, в сферу претензий которого входят Кавказ и Средняя Азия, включаю Казахстан. Сотни мусульман Казахстана уже повоевали в Сирии на стороне ИГИЛ (организация, запрещенная в России — прим.ред.)и вернулись назад. Они, разумеется, продолжат свою активную деятельность. Так же в Казахстане хорошо обосновалась Аль-Каида (организация, запрещенная в России — прим.ред.), которая с помощью Турции продвигает концепцию пантюркизма.

Для Казахстана, где кроме казахов, живут и другие этносы, это подобно бомбе с часовым механизмом. Умеренный и радикальный исламизм способен вызвать в Казахстане раскол и гражданскую войну с последующим распадом Казахстана на зоны влияния региональных кланов, использующих духовный вопрос для прихода к власти.

Внешнее воздействие иностранных сил

Не секрет, что Россия и Китай как раз заинтересованы в сохранении целостного и стабильного Казахстана. Причина – большой объём инвестиций, сделанный в казахстанскую экономику. Но есть злейший враг, а точнее два врага России и Китая, имеющие прямо противоположные цели в отношении двух своих конкурентов. Это Британия и США. Влияние Китая и России превращает Казахстан в цель для англосаксонских глобалистских структур.

Разжигание гражданской войны под флагом борьбы за демократию с авторитарной тиранией – вот тот таран против казахстанской государственности, который США с помощью Британии используют всеми возможными силами. Методами оранжевых революций недавно пользовались некие «демократы» из Армии освобождения Казахстана», взявшие на себя ответственность за набег на Актобе. Так как легальная и полноценная политическая оппозиция в Казахстане практически отсутствует, то при желании раскачать страну извне довольно легко.

Вопрос тут заключается в том, будет ли внешняя поддержка у таких действий внутри страны, так как без серьезной медийной и дипломатической поддержки и без возможности забрасывать оружие внутрь страны при начале вооруженных столкновений, подобные группы значимых перспектив в борьбе против отлаженного аппарата подавления не имеют.

Национально-этнический конфликт

Проблема сосуществования русских и казахов является главной составляющей национальной политики Казахстана, которая сейчас отличается достаточной мягкостью. Несмотря на отдельные попытки разжечь системную русофобию в Казахстане, на данный момент до этого не дошло, и угроза для русскоязычного населения Казахстана отсутствует.

Власти сейчас понимают, что попытки форсировать строительство национально однородного государства по примеру Украины способно привести к гражданской войне и краху государственности. Прецедент Украины носит отрезвляющий характер для многих горячих голов в Казахстане. Однако это сейчас. У тех, кто способен прийти на смену Назарбаеву, на эту проблему могут быть другие взгляды. Национальная карта в Казахстане – это отложенная проблема, ружьё, висящее на стене до наступления третьего акта.

Конфликты в сфере экономики

Как всякая периферийная капиталистическая экономика, экономика Казахстана характеризуется стандартными болезнями - размыванием среднего класса, олигархизацей элиты в сфере металлургии и нефтедобычи, где сказался обвал цен на нефть, рост бедности населения и отсутствие политических институтов защиты интересов разных социальных групп. Всё это приводит к росту протестных настроений между широких слоёв населения. Как обычно, «борьба за демократию» ориентирована на иностранные государства и подпитывается оттуда. То есть в экономике довольно конфликтогенного потенциала, вполне способного внести свою лепту в конфликт правящих элит, который способен расколоть Казахстан на несколько кусков.

В случае возникновения широкого по географическому масштабу района волнений и отсутвие лидера или политической партии, способных консолидировать население, каждая группировка возьмёт на себя контроль определённого фронта действий, благо, националисты уже хорошо подготовлены и разозлены тем, что силовики изъяли у них много оружия. За всеми волнениями в Казахстане всегда стоят влияние и финансирование из США и Евросоюза. Любой малейший повод используется для немедленного перевода протестов в политическое русло. НКО в Казахстане чувствуют себя совершенно привольно. Главная цель Запада в отношении Казахстана – развалить ЕАЭС и вывести из него одного из ключевых членов.

Назарбаев понимает угрозу такого положения дел. «Не время нам либеральничать. Нам надо страну сохранять. Сейчас время непростое. Казахстанцы не хотят украинских событий в Казахстане. Я это знаю. Пусть все слышат. А кто это хочет сюда принести, мы примем самые жестокие меры. Чтоб знали и не говорили, что я не предупреждал» - так жёстко высказался президент Казахстана на одном из совещаний с высшими чиновниками.

Силовики в Казахстане наращивают своё влияние. Подготовлен Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Он разработан во исполнение поручений Главы государства, данных на заседании Совбеза 10 июня текущего года. Законопроектом предусматривается внесение поправок в 5 Кодексов и 19 законов.

Предусмотрены поправки об усилении уголовной ответственности за экстремистские и террористические преступления; контроле за оборотом оружия, порядком его хранения, в том числе осуществлением особого порядка госконтроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского, служебного оружия и боеприпасов, а также осуществления охранной деятельности.

Наряду с этим устанавливается запрет на деятельность религиозных групп и объединений, способствующих экстремизму и терроризму. Данными реформами Казахстан не ограничится и продолжит углублять меры национальной безопасности. Военно-техническое и прочее сотрудничество с Россией и другими странами будет продолжаться.

Казахстан защищается и не намерен сдаваться. В политике России, Казахстана и Китая, а так же всех среднеазиатских государств явно очевидны общие цели, общие угрозы и единый интерес на сохранение стабильности. Ничто так не сплачивает, как общий враг. Это хорошая основа для взаимного противодействия США и их союзникам в подрывной деятельности, направленной против Казахстана. Стране предстоит пройти сложный период передачи власти, и она к этому серьёзно готовится.