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Мария Элизабетта Казеллати стала первой в истории Италии женщиной, возглавившей сенат
24.03.2018 16:36

Мария Элизабетта Казеллати стала первой в истории Италии женщиной, возглавившей сенат

Мария Элизабетта Казеллати стала первой в истории Италии женщиной, возглавившей сенат

Члены итальянского сената в субботу избрали своим председателем кандидата от правой партии "Вперед, Италия" Марию Элизабетту Казеллати, передают римские СМИ.

Она одержала победу в третьем раунде голосования. За нее проголосовали как сенаторы от ее правоцентристской коалиции, так и представители движения "Пять звезд".

Таким образом, впервые в истории Италии спикером сената стала женщина, отмечает агентство ЭФЭ.

В свою очередь, правоцентристская коалиция поддержала кандидатуру Роберто Фико (движение "Пять звезд") на пост спикера нижней палаты парламента - Палаты депутатов. В итоге Р.Фико добился избрания в четвертом раунде голосования.

По итогам состоявшихся ранее в марте выборов ни одна из политических сил Италии не получила большинства в парламенте. Поэтому в данном случае правоцентристы и "Пять звезд" решили заключить соглашение, чтобы "поделить" между собой посты спикеров в палатах. Отсутствие явного победителя на выборах, как отмечают наблюдатели, станет серьезным препятствием и при формировании следующего правительства страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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