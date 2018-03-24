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Филатов предложил горсовету компенсировать ущерб от ям на дорогах и пожизненно содержать стариков в обмен на их жилье
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24.03.2018 16:43
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Мэр Днепра Борис Филатов внес на рассмотрение местных депутатов
решение, которым город будет предлагать старикам пожизненное
содержание в обмен на наследование их жилья. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Филатов: С пустующих после
смерти квартир кормится целая прокурорско-полицейская мафия Фото:
Borys Filatov / Facebook "Внес на рассмотрение депутатского корпуса
три судьбоносных документа. Первое: Проект решения горсовета "Об
утверждении Порядка пожизненного содержания граждан". Идея такова:
город нуждается в жилье. Любом. Несчастные старики нуждаются в
помощи. С пустующих после смерти квартир кормится целая
прокурорско-полицейская мафия. Я уже не говорю о различных
аферистах от недвижимости. Теперь город будет предлагать старикам
взять их на содержание за наследование жилья. В обмен –
ежемесячные выплаты и льготы по ЖКХ", – написал он.Филатов
продолжил, что в Днепре нет реальных механизмов добровольной
компенсации ущерба, причиненного автомобилям или имуществу горожан
по вине коммунальных служб. В связи с этим он предложил депутатам
утвердить Порядок возмещения материального ущерба."Третье. Проект
решения горсовета "О функционировании районных в городе советов и
их исполнительных органов". Целью принятия данного решения является
ликвидация райсоветов со следующей каденции. Город избавится от
приблизительно 300 районных депутатов и всех райисполкомов. При
всем уважении к коллегам в районах, но их советы и исполкомы –
это лишнее. Во многих других городах они ликвидированы, и я намерен
сделать то же самое", – добавил городской голова.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1669108976504326&id=100002157183088
7 марта на сайте Днепровского горсовета
был опубликован проект решения "Об утверждении Порядка
пожизненного содержания (досмотра) граждан пожилого возраста
Днепровским городским советом".Согласно документу, горсовет
планирует заключать с одинокими пожилыми людьми города Днепра, у
которых есть имущество, договор пожизненного
содержания. Пожилые люди смогут рассчитывать на ежемесячную
денежную компенсацию в зависимости от возраста и состояния
здоровья, меняющуюся в зависимости от изменения прожиточного
минимума, либо одноразовое материальное вознаграждение в
зависимости от размера жилья.Также предусматриваются их обеспечение
продуктами питания, одеждой, медикаментами, оплата
жилищно-коммунальных услуг, проведение ремонта квартиры не
реже одного раза в пять лет.
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