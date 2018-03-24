Владельцев беспилотника, который летал над
административно-хозяйственной территорией воинской части, нашли и
передали правоохранителям. Об обнаружении беспилотника сообщило
командование Воздушными силами Фото: Командування Повітряних Сил
ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook "Сразу был
организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного
подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в
правоохранительные органы", – отметили военные.Владельцам БПЛА
напомнили, что использование аппаратов над воинскими частями,
базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением,
приравненным к попытке проникновения на территорию воинского
объекта."Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами
или на подлете к ним", – подчеркнули в ВСУ.
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2136800239931378
10 октября 2017 года в ВСУ заявили, что будут сбивать все
БПЛА возле воинских частей и арсеналов.
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