Владельцев беспилотника, который летал над административно-хозяйственной территорией воинской части, нашли и передали правоохранителям. Об обнаружении беспилотника сообщило командование Воздушными силами Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook "Сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы", – отметили военные.Владельцам БПЛА напомнили, что использование аппаратов над воинскими частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию воинского объекта."Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним", – подчеркнули в ВСУ. https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2136800239931378 10 октября 2017 года в ВСУ заявили, что будут сбивать все БПЛА возле воинских частей и арсеналов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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