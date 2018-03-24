Президент России Владимир Путин не может пойти на компромисс с Западом касательно размена ухода с Донбасса на закрытие глаз на аннексию Крыма по причине его образа великого вождя «русского мира».

Об этом «Апострофу» заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

«Понимаете, он настолько поднял ставки, что не знает, как сделать какие-то элементарные шаги. Например, если бы он реально ушел с Донбасса, оставшись в Крыму — это не очень понравилось бы Украине, а Запад бы приветствовал. Никто это, конечно же, не признает, но Запад закроет на это глаза на некоторое время. Вспомним, как было с Прибалтикой. Штаты ведь никогда не признали аннексию Прибалтики (Советским Союзом, — «Апостроф»). Но он даже на это не может пойти, потому что создал себе образ великого вождя «русского мира», и любой шаг к какому-то компромиссу будет рассматриваться как его поражение и он не удержится даже в своей бригаде. У него очень сложное положение», — подчеркнул российский политолог, информирует svodka.net.

При этом, говорит он, Путин понимает, чем для РФ может обернуться масштабное наступление на Украину.

«У него есть грамотные военные и дипломаты, которые понимают, чем закончится масштабная эскалация войны в Украине, скажем, поход на Мариуполь или, не дай Бог, на Киев. Ему сейчас не до этих вещей. Для него главное — как-нибудь продержаться во власти. А как и на чем – он не знает», — отметил Пионтковский.

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