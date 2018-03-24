Сегодня ночью Полтавской области с моста съехал в реку микроавтобус, в результате чего его водитель получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает

"Сегодня около часа ночи в Зеньковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Шиловка автомобиль съехал с моста и упал в реку Грунь", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что за рулем Volkswagen Transporter находился 30-летний житель Полтавы. Его с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

Для ликвидации последствий ДТП был вызван наряд спасателей. Работники ГСЧС с помощью специальной техники отбуксировали авто из реки.

Сведения по данному факту внесены в Единый список досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил управления транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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