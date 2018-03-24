В сети появилось видео, как активист "Национального корпуса" грозит побить полицейских розовым фаллоимитатором. Инцидент произошел вчера, во время обысков на рекрутинговой базе "Азова", передает со ссылкой на .

Видео в сети Youtube опубликовали очевидцы. Мужчину на видео зовут Юрий Ионов, утверждает на своей странице в Facebook журналист Артем Фурманюк.

"Знакомьтесь, настоящий арийский воин с фаллоимитатором в руках. Патриот- "азовец". Юрий Ионов ("Таксист") - руководитель дочерней ОО азовского движения "Звезда", - написал журналист.

По его словам, Ионов выходец из Луганска, долгое время жил в Москве и является членом неонацистской группировки Misanthropic Division.

На странице Юрия Ионова в Facebook пишет, что он активист "Национального корпуса", в прошлом воин полка "Азов". Также он участник АТО.

"Сегодня псы режима предприняли попытку штурма и захвата нашей (Азовской) тренировочной базы. Спеша на помощь соратникам, я заехал попути в секс-шоп и затарился неким "аргументом". Посыл данного действа в следующем. Я и мои товарищ считаем, что вступатиь в бой мы можем лишь с равным или превосходящим нас по силе противником. Мы - воины. Порошенковские собаки в погонах пи...ры и черти. Посему, мы считаем, что эта мразь не достойна умирать в бою от пули или ножа. Эта мразь заслуживает лишь унизительной и больной смерти. Собака режима - не воин, собака режима - доносчик или проститутка", - прокомментировал ситуацию Юрий на своей странице.

Вчера, 23 марта, полиция пришла с обыском в рекрутинговый центр полка Нацгвардии "Азов" и офис партии "Национальный корпус". Полицейские задержали около 20 человек, находившихся в помещении.

Правоохранители расследуют дело о возможном незаконном завладении имуществом завода АТЕК.

Активисты Нацкорпусу заблокировали центральный выезд с завода и на 25 мин перекрыли проезд по ул. Победы. Также написали заявление об исчезновении при обыске личных вещей людей.

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