В в супермаркете "Сильпо" на улице Берковецкой женщина систематически обворовывает покупателей, передает со ссылкой на оперативный.

Соответствующее видео с камер видеонаблюдения опубликовано в Facebook оперативный.

На кадрах хорошо заметно, как воровка подходит к покупателям, которые стоят у витрины, засовывает руку в карман одной из женщин и достает оттуда телефон. Также отмечается, что буквально через полчаса после данного инцидента к охране супермаркета обратилась еще одна женщина, у которой также украли смартфон.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира