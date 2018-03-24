|В сети показали наглую воровку в киевском супермаркете
|24.03.2018 17:28
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В в супермаркете "Сильпо" на улице Берковецкой женщина систематически обворовывает покупателей, передает со ссылкой на оперативный.
Соответствующее видео с камер видеонаблюдения опубликовано в Facebook оперативный.
На кадрах хорошо заметно, как воровка подходит к покупателям, которые стоят у витрины, засовывает руку в карман одной из женщин и достает оттуда телефон. Также отмечается, что буквально через полчаса после данного инцидента к охране супермаркета обратилась еще одна женщина, у которой также украли смартфон.
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