|В центре Львова на женщину упала глыба льда
|24.03.2018 17:33
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На 38-летнюю женщину упала глыба льда на площади Рынок во Львове, в результате чего пострадавшая получила гематому затылочной области. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает .
"Как сообщили на "Горячей линии города", сегодня на пл.Рынок, 14 с крыши дома упала глыба льда. Женщина, 38 лет, получила гематому затылочной области", - говорится в сообщении.
От госпитализации женщина отказалась.
Напомним, в Киевгорсовете призвали балансодержателей как можно скорее расчистить кровли от сосулек и снега , чтобы ликвидировать угрозу их падений.
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