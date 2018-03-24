Западные страны не предпринимают новых активных действий по отношению к режиму Владимира Путина, потому что в их экономике работают деньги российских руководителей.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, информирует svodka.net.

По его словам, Запад не боится «ядерной дубины» Путина, потому что президент РФ не самоубийца, который решится применять оружие такого типа. Причины бездействия по отношению к его режиму скорее экономические.

«Эти триллионы долларов работают в западной экономике. И у них есть законодательство о борьбе с отмыванием денег, добытых преступным путем – собственно никаких новых санкций не нужно, чего они дурака валяют? Ясно, что российские руководители не могли честно, в свободное от выполнения своей государственной работы время заработать десятки или, как в случае с Путиным, сотни миллиардов долларов. А они не применяют это законодательство. Почему? Эти деньги – очень важная часть для функционирования экономики Запада, а триллион долларов – это колоссальные деньги», – говорит политолог.

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