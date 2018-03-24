



Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз працює на одному з російських телеканалів і веде шоу "Мейкапери", днями поділилася з шанувальниками дивним селфі.



На світлині зірка позує у оригінальному светрі з написом "оРЕГИНАльно" і синіми губами. Як виявилося, такий яскравий мейкап та напис на щоці "Хочу своє шоу", - черговий флешмоб.



Регіна закликала фанів розповісти про свої мрії таким же чином і викласти світлини з яскравим мейком. Втім, не всіх голуба помада надихнула - чимало фанів сказали, що колір Регіні не личить і вона виглядає доволі лячаюче.



Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 22 Бер 2018 р. о 8:44 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура шоу фанів мейком яскравим втім Теги: косметика