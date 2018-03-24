Министерство иностранных дел возмутилось по поводу принятия латвийским правительством поправки к закону об образовании.

Согласно документу, в школах нацменьшинств Латвии будет происходить постепенный переход на обучение на государственном языке, передает со ссылкой на .

По мнению россиян, такой шаг является дискриминацией и принудительной ассимиляцией русскоязычных. Кроме того, "усложняет двусторонние отношения" стран, говорится в комментарии департамента информации и печати .

Чиновники утверждают, что в Латвии игнорируются массовые протесты и обращения русскоязычных жителей к президенту. Также без внимания оставляют обращения в мировые правозащитные организации.

"Такие одиозные шаги, осуществляемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не "на благо", и даже более того, "по просьбе самих учащихся и их родителей", на практике не имеют ничего общего с интересами нацменьшинств, проживающих в стране, а наоборот - является продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения", - отметили русские.

России настаивает, что треть населения Латвии страдает из-за политики "интеграции" и "укрепление позиции государственного языка".

"Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает усложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - добавили дипломаты .

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании. Он отменяет обучение на русском языке в школах страны. За это решение проголосовали 58 депутатов сейма, 18 выступили против. Реформа должна проводиться постепенно с 1 сентября 2019-го и завершиться в 2021-2022 учебном году.

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