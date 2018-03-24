|
Басков обвинил Осборна в плагиате. Видео
|
24.03.2018 17:38
|
Российский певец Николай Басков заявил, что британский рокер Оззи
Осборн для анонса своего прощального тура скопировал его постер.
Басков опубликовал видеообращение к британцу с предложением
встретиться в Москве. "Дорогой Оззи! Привет! Я очень разочарован
тем, что вы использовали идею обложки моего шоу "Игра" без моего
разрешения. Я создал обложку год назад, вы воспользовались идеей
моего промо-постера, и приедете со своим шоу в Россию, где я –
известный виртуоз, как король!, – заявил певец. Заявление Басоква
опубликовал Telegram-канал Super. | Басков считает, что
Осборн украл его идею Фото: ЕРА Один из основателей и участник
группы Black Sabbath, Осборн оказал значительное влияние на
появление музыкальных стилей хард-рок и хеви-метал и имеет
неофициальный титул "Крестный отец хэви-метала".На декабрь 2010
года в мире было продано более 100 млн пластинок с участием
Осборна. Он внесен в Зал славы рок-н-ролла США и Зал славы
британской музыки. Звезда с именем Осборна выложена на Аллее звезд
в Бирмингеме и на голливудской "Аллее славы". В 2014 году он
получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global
Icon.Басков, – десятикратный обладатель премии "Золотой
граммофон".видео Видео: t.me/SuperRu
Сводка.нет - Новости Украины и Мира