Начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о средствах ведения войны в «среднесрочной перспективе».

По его словам, уже в ближайшем будущем стоит ожидать боевого использования лазерных, космических и роботизированных технологий,передает «Коммерсант», информирует svodka.net.

Он указал, что особую роль будет играть противостояние системам связи, разведки и навигации.

«Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических. Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос», — сказал Герасимов.

При этом он подчеркнул, что у будущих конфликтов есть множество других сценариев, и Вооруженные силы России должны быть готовы к любому из них. Он отметил, что этого можно добиться сбалансированным совершенствованием и модернизацией вооруженных сил, а также разработкой современной военной техники.

Читайте: Пока не началась война: Guardian призывает страны ЕС объединиться против Путина

Сводка.нет - Новости Украины и Мира