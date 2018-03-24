Известный российский артист и режиссер Константин Райкин был добавлен в базу сайта «Миротворец» за незаконный въезд в оккупированный Крым и участие в пропагандистских мероприятиях.

Об этом сообщается на Facebook странице «Миротворца», информирует svodka.net.

Утверждается, что Райкин посещал Крым и принимал участие в встрече президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры. Встреча была якобы посвящена «вопросам интеграции «Республики Крым» в культурное пространство Российской Федерации».

Также в сообщении говорится, что убедительные доказательства посещения Райкиным Крыма были найдены лишь недавно, хотя подозревался он в этом с 2014 года.

Константин Райкин – руководитель московского театра «Сатирикон», актер театра и кино, сын известного советского артиста Аркадия Райкина. На своей родине он внесен в список деятелей культуры, которые регулярно критикуют Россию и нелестно отзываются о ее гражданах.

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