Представители украинского омбудсмена проверили соблюдение прав и свобод по отношению к содержащейся под стражей внефракционному нардепу Надежде Савченко и не выявили грубых нарушений. Савченко арестовали 23 марта Фото: ЕРА "Савченко выразила работникам секретариата Уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", – говорится в сообщении.С арестованной представители омбудсмена встречались, чтобы проверить соблюдение конституционных прав и свобод нардепа.Савченко предупредила их, что объявила голодовку и поела последний раз вечером 23 марта."На данный момент, жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душе удовлетворено. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости", – рассказали представители Уполномоченного.23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что лично будет контролировать соблюдение конституционных прав Савченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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