Представители украинского омбудсмена проверили соблюдение прав и
свобод по отношению к содержащейся под стражей внефракционному
нардепу Надежде Савченко и не выявили грубых нарушений. Савченко
арестовали 23 марта Фото: ЕРА "Савченко выразила работникам
секретариата Уполномоченного замечания об осуществлении
видеонаблюдения и тонированных окнах в камере. Ее замечания
проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не
было", – говорится в сообщении.С арестованной представители
омбудсмена встречались, чтобы проверить соблюдение конституционных
прав и свобод нардепа.Савченко предупредила их, что объявила
голодовку и поела последний раз вечером 23 марта."На данный момент,
жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душе
удовлетворено. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача
по мере необходимости", – рассказали представители
Уполномоченного.23 марта суд арестовал Савченко до 20
мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил
нардепа неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и
арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных
деятелей.Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила
Денисова заявила, что лично будет контролировать соблюдение
конституционных прав Савченко.
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