Евросоюз выразил недовольство тем, что украинский парламент не отменил обязательного декларирования имущества и доходов для активистов, борющихся с коррупцией. Об этом пишет Deustche Welle .

В частности, раздражение ЕС вызывает тот факт, что Верховная Рада даже не смогла внести рассмотрение этого вопроса в повестку дня, поскольку не нашлось достаточного количества голосов, а пленарные заседания возобновятся после пасхальных праздников.

То есть активистам придется подавать декларации, потому что конечный срок их подачи 1 апреля.

"Важно немедленно отменить необходимость для общественных активистов подавать е-декларации, чтобы позволить гражданскому обществу играть свою роль органа контроля без ненужных препятствий", - подчеркнул еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан.

С начала действия электронного декларирования в Украине представители гражданского общества не подпадали под требование предоставления электронной декларации.

Однако в марте 2017 парламент принял, а президент подписал законодательные изменения, согласно с которыми подавать декларации должны физические лица, которые получают средства в рамках программ противодействия или предотвращения коррупции, предоставляющие услуги в сфере антикоррупционной политики за счет таких полученных средств или входят в руководство антикоррупционных неприбыльных организаций.

Как сообщал svodka.net ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции делает все возможное для введения автоматической проверки электронных деклараций, однако это довольно сложный процесс.

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