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Кох: Время работает против Путина. Он проспал молодежь, и это уже фатально для него
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24.03.2018 18:02
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Режим президента России Владимира Путина не имеет перспектив,
потому что держится только на представителях старшего поколения,
считает прежний вице-премьер России Альфред Кох.
Кох: Молодежь, воспитанная интернетом, имеет устойчивый
иммунитет против пропагандистского аппарата Путина Фото: Сергей
Крылатов / Gordonua.com "Коренное отличие сталинского времени от
нынешнего состоит в том, что старшее поколение, еще до революции
жившее сознательной жизнью, считало, что Сталин – это жуткая
девиация, и что долго его режим не протянет. В то время как молодые
считали его нормой и считали советскую власть само собой
разумеющейся, безальтернативной и следовательно вечной", –
рассказал он.Бывший вице-премьер отметил, что сталинский режим креп
с годами, потому что старшее поколение уходило, а молодежь
становились все более "ортодоксальной и верной" режиму."Сейчас
наоборот: судя по возрастной структуре тех, кто голосовал за
Путина, старики – верны Путину, а молодежь – нет. И это
значит, что время работает против Путина. Он проспал молодежь, и
это уже фатально для него: молодежь, воспитанная интернетом, имеет
устойчивый иммунитет против его пропагандистского аппарата, основу
которого составляют метровые каналы", – подытожил Кох.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1875382525828797&id=100000712037223
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По итогам
подсчета 100% бюллетеней, победу на выборах президента
РФ одержал Путин, которого, по данным ЦИК РФ, поддержало
76,69% избирателей.
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