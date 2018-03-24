|Боевики пали жертвой опасной болезни, но “официально” все молчат
|24.03.2018 18:08
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Целую роту боевиков «Л/ДНР» отправили на карантин из-за кори, но «официально» диагноз боевикам не подтверждают, передает со ссылкой на .
Еще в конце прошлого года на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировали вспышку этого опасного заболевания.
И хотя медики часто подтверждали диагноз «корь» у местных жителей «Л/ДНР», никаких мер принято не было. В псевдореспубликах действительно нет вакцин, да и они недоступны для простых людей из-за высоких цен.
Но так как болезнь не избирательна, помимо мирных жителей корью заразились и многие из террористов, написал блогер Алексей Чибисов.
Так, на карантин отправили целую роту после того, как корь диагностировали у одного из боевиков с передовой.
Теперь же больных около десяти человек, а вся рота на карантине. Но «официально» диагноз им не ставят, делая вид, что ничего не произошло.