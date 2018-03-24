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Хакамада о ситуации в подмосковном Волоколамске: Это тот пожар, который может превратиться в революцию
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24.03.2018 18:10
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События вокруг отравления детей в Московской области могут
"пробить" россиян на бунт, считает российский политик Ирина
Хакамада. Хакамада: Дети – святое. Попробуй только тронь –
снесут. С дубинами пойдут, будет тот самый бунт Фото: Irina M.
Khakamada / Instagram "Русского человека пробивает только когда
касается или его кошелька, или его детей. Вот за детей боятся...
Эти тонкие, чувствительные места – его кошелек… И то там лаг
длиннее: человек у нас бедный, привык к бедности, и ради Родины,
чтобы проклятую Америку победить, пойдет на многое. Хотя сейчас,
наверное, уже не так. А когда дети попадают в больницу – это все!
Это мамашкин инстинкт, за ним тут же следует папашкин – и дальше
мордобой", – рассказала она.Политик добавила, что российские
силовики проявили себя слабо, потому что испугались."Это тот самый
пожар, который может от спички возгореться и превратиться в
революцию... Дети обыкновенных родителей отравились и попали в
больницу... И следовательно тот омоновец, который будет заводить
дело на родителей, которые грозят их убить, потому что их ребенок
валяется в больнице – он преступник, он палач в глазах русского
народа. Потому что каждый думает о своих детях. Есть две темы,
которые русские не хотят принимать ни в коем случае: они не хотят
жертвовать своими детьми и они не хотят войны", – подчеркнула
она.Хакамада уточнила, что участие России в зарубежных войнах
россиян не беспокоит."Они пока что ведутся с помощью профессионалов
и добровольцев, народа это не касается. Вот когда начнется
мобилизация на войну, увидите, что произойдет – ничего хорошего", –
пояснила она.Политик подчеркнула, что россиян беспокоит судьба
только их детей."Все прекрасно понимают: дети – святое. Попробуй
только тронь – снесут. С дубинами пойдут, будет тот самый бунт", –
подытожила она.21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко
российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В
местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление
трех десятков учеников местной школы №2.Глава Волоколамска Петр
Лазарев заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В
Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся.
Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу
Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей
в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили
губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в
отставку. Дети забросали чиновников снежками.
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