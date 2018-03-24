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Райкин попал в базу "Миротворца"
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24.03.2018 18:18
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Российского актера и художественного руководителя московского
театра "Сатирикон" Константина Райкина внесли в раздел "Чистилище"
на сайте "Миротворец". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Райкин попал в "Миротворец" Фото: Райкин
Константин / Facebook Райкина внесли в раздел "Чистилище" за
"сознательное нарушение государственной границы Украины с целью
проникновения в захваченный российскими оккупантами
Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России
(страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации
аннексии АР Крым".На странице "Миротворца" в Facebook говорится,
что раньше Райкина не могли внести в базу, поскольку не было
доказательств его противоправной деятельности."Только на днях мы
нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал
государственную границу Украины с целью проникновения в
оккупированный российскими захватчиками украинский
Крым. В 2017 году, несмотря на общественный резонанс,
связанный с выступлениями нарушителя в Украине, мы не внесли его в
"Чистилище" ввиду отсутствия каких либо подтверждений его
противоправной деятельности", – отметили создатели сайта.
https://www.facebook.com/myrotvorets.center/posts/1785763008152513
Вечером 17 ноября около 20 активистов сорвали концерт
Райкина в Одессе. Общественный активист, прежний
руководитель одесского отделения "Правого сектора" Сергей
Стерненко, который участвовал в срыве выступления, назвал
Райкина "крымнашистом"."Тут не будут выступать те, кто поддерживает
убийц", – отметил он.В полиции квалифицировали
случай как хулиганство.Сайт волонтерского центра "Миротворец"
действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят
в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто
попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам.
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