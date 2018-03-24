Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и, скорее только, в понедельник, 26 марта, объявит о высылке российских дипломатов в связи с покушением на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg, информирует svodka.net.

«Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник», — передает Bloomberg.

Также утверждается, что речь может идти о высылке «десятков российских дипломатов».

При этом источники утверждают, что Трамп еще может пересмотреть это решение. По их словам, президент США готов пойти на такие меры, но хочет быть уверенным, что его европейские союзники также примут похожие меры в отношении России.

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