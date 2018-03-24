Жена экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова назвала "камикадзе" людей, которые согласятся выполнить заказ ее убить. Максакова: Кеннеди тоже хорошо, наверное, охраняли Фото: Мария Максакова / Facebook "Если кто-то задается мерзкой целью, то, знаете, президента Кеннеди (президент США Джон Кеннеди. – ) тоже хорошо, наверное, охраняли. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что лучше, чем в Украине меня охраняют, – это вряд ли было бы вероятно где-либо. ...Я не знаю, какой это должен быть камикадзе, который пойдет на исполнение подобных заказов", – сказала она.23 марта 2017 года Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания ГПУ по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, в центре Киева убил киллер, когда экс-депутат Госдумы РФ направлялся на встречу. Охранник политика смертельно ранил нападавшего.9 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство по приказу Федеральной службы безопасности РФ заказал криминальный авторитет Владимир Тюрин, прежний муж Максаковой. У него якобы было три мотива для совершения преступления, в том числе личный.В декабре прокуратура Киева сообщала, что досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова находится на завершающей стадии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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