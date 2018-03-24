Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов. Об этом стало известно в ночь на субботу, 24 марта, после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка, передает со ссылкой на DW.

Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала со 177 долларов 1 цента в понедельник до 159 долларов 39 центов к пятничному закрытию.

Как считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер, инвесторы остерегаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей.

Основатель рекламного агентства M&C Saatchi Дэвид Кершоу считает, что с точки зрения рекламодателей, социальная сеть является "изумительным инструментом" благодаря "точности определения целевой аудитории". Однако корпорации "не хотят ассоциироваться с компанией, замеченной в сборе данных пользователей" без их ведома, полагает знаток.

По мнению Кершоу, изменения в политике защиты данных Facebook с большей вероятностью произойдут из-за "угрозы потери средств от рекламы", чем в результате социальных кампаний #DeleteFacebook и #BoycottFacebook, запущенных пользователями.

Отметим, в среду 21 марта размещение рекламы в Facebook приостановили Mozilla и Commerzbank. Позднее официальные аккаунты своих компаний SpaceX и Tesla удалил также бизнесмен Илон Маск.

Как сообщал , исполнительный директор Facebook Inc Марк Цукерберг будет свидетельствовать об утечке данных перед Сенатом США.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете в Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

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