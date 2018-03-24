Вечером субботы, 24 марта, в Киеве остановилось движение автомобилей и общественного транспорта по Северному мосту в сторону Троещины, пишет Страна.

Сообщается, что причиной сложного движения по мосту стало большое количество ДТП. В частности, если судить по информации с карт, то в этом районе произошло как минимум четыре ДТП.

Проехать не могут не только автомобили, но и троллейбусы. По словам очевидцев, во время движения фура подрезала троллейбус, и все следующие за ним остановились.

"Троллейбусы могут не ходить до вечера. Фура подрезала один из них", - сообщают пострадавшие от обстоятельств люди.

На данный момент уровень пробок в Киеве составляет 3 балла.

Как сообщал svodka.net, в Киеве движение транспорта по Северному и Южному мосту, а также на мосту через реку Десенка, будет частично ограничено из-за ремонтных работ.

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