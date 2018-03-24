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Луценко прокомментировал прослушивание Холодницкого
24.03.2018 18:36
Луценко прокомментировал прослушивание Холодницкого

Прослушивание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого было санкционировано судом, заявил журналистам 24 марта генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщают «Українські новини».

Он также сообщил, что Холодницкий не обращался в ГПУ по поводу незаконного прослушивания. «Нет, не обращался», – сказал Луценко, информирует svodka.net.

Других деталей глава ГПУ не сообщил.

22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием его рабочего кабинета.

21 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. «Жучки» якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора.

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О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали «Українські новини». По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку.


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