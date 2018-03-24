Прослушивание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого было санкционировано судом, заявил журналистам 24 марта генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщают «Українські новини».

Он также сообщил, что Холодницкий не обращался в ГПУ по поводу незаконного прослушивания. «Нет, не обращался», – сказал Луценко, информирует svodka.net.

Других деталей глава ГПУ не сообщил.

22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием его рабочего кабинета.

21 марта «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. «Жучки» якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора.

Читайте: Германскую разведслужбу поймали на прослушивании Кэтрин Эштон и Джона Керри, - СМИ

О прослушке в кабинете главы САП до этого сообщали «Українські новини». По данным агентства, Холодницкого принуждают подать в отставку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира