Вероятно, о высылке из США российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля президент Дональд Трамп объявит 26 марта, отметили собеседники агентства Bloomberg. Трамп может выслать из США российских дипломатов Фото: EPA Отмечается, что Трамп согласился с рекомендациями своих советников и о высылке дипломатов, скорее только, объявят в понедельник, 26 марта. В то же время собеседники агентства подчеркнули, что решение американского президента – пока не окончательное.Один из источников сказал, что некоторых российских дипломатов считают сотрудниками спецслужб, которые занимаются разведкой под видом сотрудников посольства.В Белом доме агентству сказали, что Трамп поддерживает Великобританию в ситуации с отравлением Скрипаля, но у администрации американского президента "пока нет объявлений".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Издание The Guardian писало, что Франция, Польша, Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.23 марта В МИД Латвии заявили, что рассматривают возможность высылки из страны российских дипломатов, которые занимаются разведкой.Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал 23 марта, что одним из вариантов ответа на отравление Скрипаля в стране рассматривают высылку дипоматов РФ.Издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что выслать сотрудников российских дипведомств планируют США и 20 стран Евросоюза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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